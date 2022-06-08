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Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом

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Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським філантропом,, старшим сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета - Говардом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Радий вітати у Києві  Говарда Баффета. Цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну підтримку України. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування".

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Поки Порох пікапи купляє та всяко допомагає ЗСУ, цей покидьок вже гроші на велике крадівництво рахує...
  • ден гуч
    Спочатку перемогти і вижити потрібно !
  • esperansa002014
    Денег им в руки не давать!!!!
    Хотите сделать доброе дело Украине---взял объект и своими силами под своим контролем сделал!
    Иначе будет опять велыке крадивныцтво!
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