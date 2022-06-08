Запропонував долучитися до проєктів відновлення України, - Зеленський зустрівся з американським філантропом Баффетом
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським філантропом,, старшим сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета - Говардом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Радий вітати у Києві Говарда Баффета. Цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну підтримку України. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування".