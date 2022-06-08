Нардеп від "Слуги народу" Безугла пропонує Раді дозволити Міноборони створювати свої друковані ЗМІ

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла пропонує Верховній Раді дозволити Міністерству оборони України створювати свої друковані засоби масової інформації за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідний законопроєкт №7439 зареєстрований у парламенті 7 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, до складу редакційної колегії такого ЗМІ зможуть входити пропорційно пресофіцери пресслужби Міноборони, журналісти, які висвітлюють військову тематику, а також представники громадських організацій.

При цьому інформація, розміщена в такому друкованому ЗМІ, має "відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою", а реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їхніх керівників та членів, які мають агітаційний характер, забороняється.

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Законопроєкт розроблено для реалізації положень указу президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні", затвердженого законом, з урахуванням необхідності продовжити функціонування друкованих ЗМІ та редакцій, засновником яких є Міноборони.

"У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні та з урахуванням відкритої збройної агресії Російської Федерації щодо України існує необхідність збереження інструментів, які дозволять оперативно проводити інформаційну політику на території України. Наявність друкованих видань, засновниками яких виступають органи сектору безпеки та оборони, є звичайною практикою для демократичних країн (ЄС, США, Канада тощо) з високими стандартами захисту свободи слова, на які орієнтується Україна", – наголошується в пояснювальній записці.

Крім того, згідно з пунктом 6 Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої указом Президента України, на Міноборони покладено завдання щодо організації та забезпечення супроводу інформаційними засобами виконання завдань оборони України, донесення достовірної інформації до військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, зокрема, через ЗМІ.

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