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У Маріуполі найбільше тіл загиблих знаходять під руїнами "хрущовок", - Андрющенко

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У Маріуполі найбільше тіл загиблих знаходять під руїнами "хрущовок", - Андрющенко
У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше - під руїнами "хрущовок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в Маріуполі триває робота з розбирання завалів. "За інформацією під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та підїздах так званих "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг біля Метро або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один із двох полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", - написав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    чекали до останнього і слухали радника приЗедента Арестовича - "війна ось ось закінчиться, пару трійку тижнів ще, ракети у росіян майже вже закінчилися - їхня армія видихнулася і скоро контрнаступ ЗСУ"
  • Oleg S. 416831fd
    Ти покидьок, от і все!
  • The Wok
    Провокатор
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