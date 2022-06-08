Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США
Так прокоментувала запитання власного кореспондента Укрінформу в середу помічниця держсекретаря США в питаннях Європи і Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, коментар (президента Байдена газеті NYT – ред.) про те, що дипломатія завершує війни, є дуже важливим. Він процитував Президента Зеленського, який сказав, що зрештою ця війна буде завершена дипломатичним шляхом", - зауважила Донфрід на прохання уточнити, яку позицію займають США щодо шляхів завершення війни в Україні.
Вона підкреслила: президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати роблять усе, щоб посилити позиції України, коли вона сяде за стіл переговорів.
"Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу", - зауважила представниця Держдепартаменту США. У цьому контексті вона зауважила, що наразі немає жодних ознак, що росія вестиме добросовісний діалог.
Донфрід також підтвердила позицію щодо уникнення обговорень українського питання без України.
"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила помічниця держсекретаря США.
Вона нагадала, що з лютого цього року Сполучені Штати надали Україні $6,3 мільярда в якості оборонної, гуманітарної та економічної допомоги.
"Боротьба Україна – це наша боротьба. Це боротьба всіх нас за демократію і свободу. Тож ми триматимемо курс разом із народом України, бо розуміємо, що свобода не дається даром", - зауважила Донфрід.