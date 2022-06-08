Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата

Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. "За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України".

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Крім того, Європарламент рекомендував "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною". За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

Окрім того, у тексті наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції.

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