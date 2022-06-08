Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу, - Зеленський
Про це він заявив під час виступу за допомогою відеозв'язку перед учасниками Yale SEO Summit, інформує Цензор.НЕТ.
"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", - сказав Зеленський.
За словами президента, Росію можна послабити шляхом проведення проти неї потужної санкційної політики.
"Ми послаблюємо її армію, воюючи з нею на нашій землі. І потихеньку штовхаємо їх назад. Тому жодних кроків назад з нашого боку у нас не повинно бути... І весь світ це може. Потужна санкційна політика. Ви це точно можете. Якщо запроваджується відключення від SWIFT, то потрібно відразу блокувати всю банківську систему. Не можна ввести половину санкцій і чекати результату - як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне – незалежність", - пояснив Зеленський.
Він зазначив, що енергетична, продовольча, інфраструктурна незалежність є дуже важливими.
"Не може одна країна диктувати всьому світу. Якщо так буде, то Україна не витримає. А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа – ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", - сказав президент.