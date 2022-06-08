Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумщині, поранена людина, - Живицький

Російські війська завдали авіаударів та обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15 години, 6 прильотів. Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду.

Після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль", - йдеться у повідомленні.

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