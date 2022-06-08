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Доступ зерна з України на ринок є предметом основної уваги, - Держдеп США

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Доступ зерна з України на ринок є предметом основної уваги, - Держдеп США
Забезпечення доступу на ринок українського зерна, заблокованого російською агресією, зараз є одним із головних фокусів уваги Сполучених Штатів, а також союзників, партнерів та міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.

"Продовольча безпека – це проблема не нова", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона нагадала, що це питання загострювалося внаслідок пандемії COVID-19, глобальних кліматичних змін і тепер – через війну Росії в Україні.

"Саме дії Росії поглиблюють проблему продовольчої безпеки",- наголосила Донфрід.

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Вона підкреслила, що адміністрація Байдена сприймає це "дуже серйозно", однак, за її словами, поки що простих рішень не знайдено.

"Отже, ми розглядаємо серйозні можливості. Одна із опцій – це забезпечити якимось чином відправлення (вантажних суден – ред.) через Чорне море. Це привабливий у плані обсягів варіант – цим шляхом можна вивезти велику кількість зерна, однак це також пов’язано з проблемами – викликами в плані безпеки, і комерційними проблемами", - пояснила помічниця держсекретаря США.

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За її словами, обговорення цього питання тривають. Євросоюз також тісно залучений до процесу та обмірковує способи, як можна вивезти більше зерна наземним транспортом.

"Отже, це неймовірно серйозна проблема, на якій ми зосереджуємо нашу основну увагу – разом із нашими союзниками, партнерами, ООН, ЄС. Але наразі немає легких рішень", - підкреслила помічниця держсекретаря США.

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Танцы с бубном вокруг нашего зерна напоминают какое-то намахалово, вроде Будапештсского меморандума.
  • Бенина Мама
    Подсказываю Штатам простой путь: массированный превентивный термоядерный удар по Параше, после чего уничтожение всего, что там останется ударными беспилотниками. Число едоков сократится на 140 млн., и вывозу зерна из Украины никто уже мешать не будет.
  • Adalet
    Задля полегшення морського шляху вивезення Україною зерна, США з Британією могли б розробити план знищення черноморського кацапофлоту, і забезпечити Україну засобами втілення того плану у життя
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