Доступ зерна з України на ринок є предметом основної уваги, - Держдеп США

Забезпечення доступу на ринок українського зерна, заблокованого російською агресією, зараз є одним із головних фокусів уваги Сполучених Штатів, а також союзників, партнерів та міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.

"Продовольча безпека – це проблема не нова", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона нагадала, що це питання загострювалося внаслідок пандемії COVID-19, глобальних кліматичних змін і тепер – через війну Росії в Україні.

"Саме дії Росії поглиблюють проблему продовольчої безпеки",- наголосила Донфрід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати центральну роль в переговорах щодо "зернового коридору", - Держдеп США

Вона підкреслила, що адміністрація Байдена сприймає це "дуже серйозно", однак, за її словами, поки що простих рішень не знайдено.

"Отже, ми розглядаємо серйозні можливості. Одна із опцій – це забезпечити якимось чином відправлення (вантажних суден – ред.) через Чорне море. Це привабливий у плані обсягів варіант – цим шляхом можна вивезти велику кількість зерна, однак це також пов’язано з проблемами – викликами в плані безпеки, і комерційними проблемами", - пояснила помічниця держсекретаря США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО

За її словами, обговорення цього питання тривають. Євросоюз також тісно залучений до процесу та обмірковує способи, як можна вивезти більше зерна наземним транспортом.

"Отже, це неймовірно серйозна проблема, на якій ми зосереджуємо нашу основну увагу – разом із нашими союзниками, партнерами, ООН, ЄС. Але наразі немає легких рішень", - підкреслила помічниця держсекретаря США.