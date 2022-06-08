Доступ зерна з України на ринок є предметом основної уваги, - Держдеп США
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.
"Продовольча безпека – це проблема не нова", - зауважила представниця Держдепартаменту США.
Вона нагадала, що це питання загострювалося внаслідок пандемії COVID-19, глобальних кліматичних змін і тепер – через війну Росії в Україні.
"Саме дії Росії поглиблюють проблему продовольчої безпеки",- наголосила Донфрід.
Вона підкреслила, що адміністрація Байдена сприймає це "дуже серйозно", однак, за її словами, поки що простих рішень не знайдено.
"Отже, ми розглядаємо серйозні можливості. Одна із опцій – це забезпечити якимось чином відправлення (вантажних суден – ред.) через Чорне море. Це привабливий у плані обсягів варіант – цим шляхом можна вивезти велику кількість зерна, однак це також пов’язано з проблемами – викликами в плані безпеки, і комерційними проблемами", - пояснила помічниця держсекретаря США.
За її словами, обговорення цього питання тривають. Євросоюз також тісно залучений до процесу та обмірковує способи, як можна вивезти більше зерна наземним транспортом.
"Отже, це неймовірно серйозна проблема, на якій ми зосереджуємо нашу основну увагу – разом із нашими союзниками, партнерами, ООН, ЄС. Але наразі немає легких рішень", - підкреслила помічниця держсекретаря США.