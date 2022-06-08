Новини

Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"

13 704117
Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"
Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова могла в’їхати на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону жінок з паспортами РФ.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – зазначив він.

Читайте також: Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Serhii P.
    Москалям досі не заборонений в'їзд в Україну? Я просто в шоці від цієї влади...
  • Alex Sav 8157c114
    яйця почухати простіше чім шось путне зробити.. імпотенти зеленої шмарклі
  • olele
    ҐРУНТ@grntmedia

    Судячи зі слів Авсяннікової, її привіз в Україну Антон Геращенко.
    Геращенко везе сюди "другіх русскіх", Геращенко коригує ракетні удари, Геращенко постійно постить фейки. Може хтось нарешті зробить якісь висновки щодо його діяльності?

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини