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Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський

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Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський
Під час свого звернення до українців 8 червня президент України Володимир Зеленський назвав битву за Сєверодонецьк битвою "за Донбас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент зазначив: "Сєверодонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

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Топ коментарі

  • Amber
    Сьогодні стало відомо ,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.
    Це просто пздц.
    Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
  • Oleg Zaporogec
    Краще б вже мовчав, недолуге серло
  • Right Right 2d264255
    Ніхто не трогає твого зебіла, головне щоб хоча б зараз 4 разовий уклоніст який розкрадав армію не ліз до військових зі своїми порадами
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