Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Про це повідомив Рух ЧЕСНО, який отримав ришення суду, інформує Цензор.НЕТ.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський