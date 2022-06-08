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Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

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Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ
8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Про це повідомив Рух ЧЕСНО, який отримав ришення суду, інформує Цензор.НЕТ.

Суд заборонив партію Опозиційний блок 01

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    і **** толку? вся пздота з опозиційного блоку вже в партії з другою назвою.
  • stels400
    Громадянам від цього легше?Це лайно поміняло назву і створило нову групу в раді! Це лайно по списку повинно бути арештиовано СБУ допитано і відправлено за решітку ось що повинно бути а не замилювати очі суспільство цим туалетним папіром і забороною ! Ось тому в нас с 2014 війна бо до нас не доходить що михрінь приймаємо і творимо замість того щоб під корінь знищувати колаборанство і ворогів !
  • Бенина Мама
    Ой, как хорошо. Только в Раде уже новый жопоблок, но только спереди.
    И голосует всё это дерьмо синхронно с слугой урода- с чего бы это, а?
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