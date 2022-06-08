Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ
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8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".
Про це повідомив Рух ЧЕСНО, який отримав ришення суду, інформує Цензор.НЕТ.
Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".