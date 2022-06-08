Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова - проти нього вже відкрито кримінальне провадження

Фракція "Слуга народу" звернеться до керівництва Верховної Ради з проханням забрати депутатський мандат в Олексія Ковальова, який зізнався в колабораціонізмі, а прокурори вже порушили проти нього справу про держзраду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написала речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона зазначила: "28 квітня ми зробили спільну заяву Політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України стосовно народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі 186 (Херсонська область). Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо.



Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше - членством у фракції "Слуга народу".



Тоді ми вирішили виключити Ковальова з фракції та звернулися до Генерального прокурора України І.В.Венедиктової та голови СБУ І.Г.Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.



Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні.

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Саме тому ми вирішили:



⁃ звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства

⁃ звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства

⁃ звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом



Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону.



Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду.



Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".

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В свою черг, пресслужба ДБР повідомила таке: "За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.



Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.



Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.



Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.

За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)".

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