Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова - проти нього вже відкрито кримінальне провадження
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написала речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Вона зазначила: "28 квітня ми зробили спільну заяву Політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України стосовно народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі 186 (Херсонська область). Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо.
Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше - членством у фракції "Слуга народу".
Тоді ми вирішили виключити Ковальова з фракції та звернулися до Генерального прокурора України І.В.Венедиктової та голови СБУ І.Г.Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.
Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні.
Саме тому ми вирішили:
⁃ звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства
⁃ звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства
⁃ звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом
Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону.
Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду.
Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".
В свою черг, пресслужба ДБР повідомила таке: "За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.
Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.
Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.
Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.
За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)".