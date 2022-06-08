Протягом доби знищено 10 одиниць броньованої техніки окупантів і 9 безпілотників "Орлан-10", - Повітряні Сили ЗСУ
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Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів.
Про повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні, 7 червня ударна авіація, під прикриттям винищувачів, знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів та склади боєприпасів ворога.
На даний час штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних Сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів.
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 8 червня уразили 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще 7 БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.