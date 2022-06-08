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Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк

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Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк
Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США вже прибула в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Посол США Бріджит Брінк зустрілася з міністром економічного розвитку Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком.

Вона повідомила, що у рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед.

"Ще $7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу", - заявила посол.

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Топ коментарі

  • olele
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Бриджит начала шерстить наших министров) Контролируй их...
  • Vasily G
    судячи з того, що каже пан Бутусов та решта експертів - наразі практично масового постачання зброї нема. Тобто одиничні постачання того чи іншого виду озброєння. Максимум - причепна артилерія, ПТРК. Але вже пішов 1 лярд. 1/40 частина. Якщо номенклатурна умовна сотня одиниць важкого озброєння затягнула аж на мільярд по розрахункам наших друзів - то на 40 мільярдів то буде ніщо на війну з перемогою проти росії. Адже лише один тип Акацій чи Гіацинтів у нас вимірювався сотнями - то в РФ - тисячі. Отже з такими темпами витрат і відповідного постачання - максимум це ще певний час якось стримувати шалений наступ орків. А чи надовго - хз. Такими темпами постачання коли можна буде накопичити резерви з суттєвою перевагою?
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