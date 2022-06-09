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"Із нетерпінням чекаємо на третій пакет допомоги", - Резніков поговорив із міністром оборони Італії Гуеріні

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"Із нетерпінням чекаємо на третій пакет допомоги", - Резніков поговорив із міністром оборони Італії Гуеріні
Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

За словами Резнікова, розмова була продуктивною.

"Із нетерпінням чекаємо на отримання третього пакету допомоги у сфері безпеки від італійської сторони. Ми високо цінуємо підтримку Італією України у боротьбі з терористичною державою", – написав міністр.

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