"Із нетерпінням чекаємо на третій пакет допомоги", - Резніков поговорив із міністром оборони Італії Гуеріні
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Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
За словами Резнікова, розмова була продуктивною.
"Із нетерпінням чекаємо на отримання третього пакету допомоги у сфері безпеки від італійської сторони. Ми високо цінуємо підтримку Італією України у боротьбі з терористичною державою", – написав міністр.