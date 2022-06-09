Байден заявив про готовність пом'якшувати санкції щодо Венесуели, але за умови переговорів влади та опозиції

США готові до пом'якшення санкцій щодо Венесуели в разі успіху переговорів між владою і опозицією. У середу президент Джо Байден провів телефонну розмову з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден повідомив Гуайдо про те, що США як і раніше вважають його "тимчасовим президентом Венесуели".

"Вони обговорили роль, яку можуть зіграти США та інші закордонні партнери, щоб підтримати врегулювання внутрішньополітичної кризи у Венесуелі шляхом переговорів. Президент Байден підтвердив готовність США калібрувати політику санкцій відповідно до підсумків переговорів, що дають венесуельському народу можливість визначити майбутнє його країни", - наголошується в заяві.

У повідомленні також підкреслюється, що глава адміністрації США сигналізував лідеру опозиції про підтримку переговорів між протиборчими політичними силами Венесуели.