Ватажок терористів "ДНР" Пушилін розпустив свій псевдоуряд, новим "прем'єром" став російський чиновник

Підтримуваний Кремлем ватажок "ДНР" Денис Пушилін відправив у відставку так званий "уряд" цього терористичного угруповання.

Як йдеться у повідомленнях на сайтах бойовиків і у російських ЗМІ, Пушилін пояснив це "необхідністю прискорити інтеграційні процеси" з Росією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що так званим новим головою уряду "ДНР" став Віталій Хоценко замість Олександра Ананченка. Хоценко, родом з Дніпра, але виріс у Москві. У різний час був на державних посадах в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, у Ставропольському краю та очолював один із департаментів у Мінпромторгу РФ.

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Як повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це вперше відбулося "пряме призначення" з Росії в "умовно керівні органи влади" іншої держави.

"Ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання", – зауважив Андрющенко.

Українська влада вважає непідконтрольні їй території Донбасу тимчасово окупованими і веде за них бої з російською армією та місцевими сепаратистами.

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