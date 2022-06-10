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Рашисти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики та медтехніку з Маріуполя, - міськрада

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Рашисти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики та медтехніку з Маріуполя, - міськрада
Рашисти вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"В так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики.

Справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики та медтехніку з Маріуполя, - міськрада 01

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Моя бабусі, 2 рідні сестри моєї рідної бабусі, все життя майже прожили в Маріку. з 4ьох років я там відпочивав кожне літон а морі... так, це не Мальдіви були, але для моєї незаможної сім'ї це було доступно... так до 2014 Марік був дуже проросійським совковим. а з 2013ого я там вже не бував, і не бачив, як він розквіт, але бабуся мені завжди розповідала що місто покращується, інфраструктура, транспорт, все покращується. був реальний ріст, місто відстояло право бути Українським... а тепер його знищили, дім де жили бабусі, обидві квартири знищені, домівки повністю... бабусі чудом вдалося після 45 днів облоги вибратися до Бердяснька, а потім поїхала до племінниці в їблорусь, тому що не випускали в сторону України... дуже шкода це місто... в 2014ом змогли відбитись, а зараз його тварі оманські здали з потрохами... Азовці вдмовились здати, бились дол останнього... а потім і їх здали, *під гарантії ФСБ*, тьху лять... їх діди певно теж під гарантії СС в полон здавали найкращих воїнів... собаки
  • Мобильный крематорий
    Твари радуются награбленному. Это, кстати, одна из причин, почему в свинарнике культ дилды ваевале. Именно во Вторую мировую кацапам удалось намародерить столько, что весь совок и хрюсия до сих пор живут на остатках чужого добра.
  • Стрелок
    вони пізд..ят все що не приколочено. це натура така.

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