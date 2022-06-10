Рашисти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики та медтехніку з Маріуполя, - міськрада
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Рашисти вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"В так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики.
Справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство", - йдеться в повідомленні.