Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет

Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човноміз крилатими ракетами. Загалом зараз окупанти тримають напоготові у Чорному морі 40 крилатих ракет.