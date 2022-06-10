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Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет

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Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет
Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човноміз крилатими ракетами. Загалом зараз окупанти тримають напоготові у Чорному морі 40 крилатих ракет.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК (великий десантний корабель. - Ред.)", - розповіли у Командуванні.

При цьому окупанти продовжують блокувати північно-західну частину Чорного моря.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Робота нашого снайпера. Мінус орк
  • Alex Sav 8157c114
    ми тримаемо гарпуни.. хто кого перетримає? мацква ... з дна моря
  • SergTranscarpathian
    две - три недели...
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