В Маріуполі через окупантів горів завод "Сателіт", де зберігаються тисячі тон насіння соняшника та олії

Окупанти збиралися вивезти насіння та олію до РФ, але пожежа змусила їх змінити плани.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора внаслідок експерименту з відновлення електрики зайнявся пожар на заводі "Сателіт" в Лівобережному районі по Таганрогського шосе. "Сателіт" займався збором та переробкою насіння соншника на масло. За даними наших джерел, в результаті пожару знищено декілька тисяч тон насіння соняшника та перероблено соняшнікове масло", - написав Андрющенко.

За його словами, ці залишки окупанти збиралися вивезти до РФ. Тепер окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництво.

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Пізніше Андрющенко додав що, за інформацією власників, баки із олією не пошкоджено. "Тож окупантам є що красти далі", - написав Андрющенко.