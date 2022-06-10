Обмін британських військовополонених під питанням, Росія "не хоче дотримуватися правил", - член парламенту Великої Британії

Член парламенту Великої Британії Роберт Дженрік назвав ситуацію з наміром росіян стратити двох британських військовополонених Ейдена Есліна та Шона Піннера "абсолютно обурливою".

Про це він сказав в ефірі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга.нет".

Дженрік представляє у парламенті Ньюарк, де живе сім'я Есліна.

Як заявив Дженрік, посол України запевнив його, що питання про обмін Есліна та Піннера буде "пріоритетним" під час переговорів з росіянами. Однак, за словами парламентаря, це залежить від того, чи має Росія намір дотримуватися міжнародного права.

Дженрік сказав, що відповідно до Женевської конвенції Еслін і Піннер є військовослужбовцями ЗСУ і ставлення до них у полоні має бути відповідним. Натомість їм влаштовують "показовий суд" і оголошують про намір їх стратити.

Також читайте: Глибоко стурбовані "смертними вироками" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку. Закликаємо РФ поважати права військовополонених, - Блінкен

"Двоє громадян Великої Британії були позбавлені нормального судового процесу, і, по суті, їх використовують як заручників", – сказав Дженрік.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.