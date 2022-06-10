Обмін британських військовополонених під питанням, Росія "не хоче дотримуватися правил", - член парламенту Великої Британії
Про це він сказав в ефірі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга.нет".
Дженрік представляє у парламенті Ньюарк, де живе сім'я Есліна.
Як заявив Дженрік, посол України запевнив його, що питання про обмін Есліна та Піннера буде "пріоритетним" під час переговорів з росіянами. Однак, за словами парламентаря, це залежить від того, чи має Росія намір дотримуватися міжнародного права.
Дженрік сказав, що відповідно до Женевської конвенції Еслін і Піннер є військовослужбовцями ЗСУ і ставлення до них у полоні має бути відповідним. Натомість їм влаштовують "показовий суд" і оголошують про намір їх стратити.
"Двоє громадян Великої Британії були позбавлені нормального судового процесу, і, по суті, їх використовують як заручників", – сказав Дженрік.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.