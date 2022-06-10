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У перемовинах щодо ППО для України відзначається прогрес. Питання рухається не надто швидко, але рухається, - Веніславський

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У перемовинах щодо ППО для України відзначається прогрес. Питання рухається не надто швидко, але рухається, - Веніславський
У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".

"Прогрес є (у переговорах. - Ред.), і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то нині цю стіну вже зруйновано… Це рухається, не так швидко, як хотілося б, але рухається", - зазначив Веніславський в ефірі національного телемарафону п'ятницю.

Він висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які наразі завдаються (російською армією. - Ред.) у безпосередній близькості до лінії фронту".

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    С нашим Коростылевым договориться не пробовали?

    Берет недорого:
    Стрела-10 с управлением по лазерному следу (типа английского стартрека) уже прошла госиспытания

    ЗРК средней дальности (100 км) на базе Ольхи был готов сделать за два года и за 40 млн. долл. Это всего 20 км дороги Вэлыкого Крадивныцтво!

    Уроды ЗЕльоные !!! 👿👿👿👿👿👿
  • 5 копійок
    Вони робили ракети, а наш мЬІролюбець великобудував асфальтовані і освітлені дороги для кацапні.
  • Олександр Дніпро
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