РФ не відповідатиме на санкції України проти Путіна, - Лавров

Глава МЗС РФ прокоментував запровадження Україною санкцій проти Путіна та російських топчиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Не думаю, що це вимагає нашої відповіді, "чим би дитя не тішилося", - сказав російський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

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