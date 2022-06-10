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РФ не відповідатиме на санкції України проти Путіна, - Лавров

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РФ не відповідатиме на санкції України проти Путіна, - Лавров
Глава МЗС РФ прокоментував запровадження Україною санкцій проти Путіна та російських топчиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Не думаю, що це вимагає нашої відповіді, "чим би дитя не тішилося", - сказав російський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

Читайте: Україна вводить санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    ИГОГО! Галопом по Европам!
  • Garry Grant
    Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
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