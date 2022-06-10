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Лавров заявив, що Польща вже освоює територію України

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Лавров заявив, що Польща вже освоює територію України
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Польща "активно освоює" територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у п’ятницю, коментуючи слова президента Польщі, який порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

"Польща і ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевне, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії, і тих подій, які лежать в основі польської історії. Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з Росією польські колеги починають активно освоювати українську територію", - сказав російський міністр.

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За його словами, про це свідчать рішення, "які ухвалюють президент Зеленський і Верховна Рада, про особливі права поляків".

Крім того, за словами Лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    пнх лошадь клята.
  • Мобильный крематорий
    Нету края лицемерию. Какие же кацапы паскудные.
  • Sophia-Maria Duglass
    А яке ваше свинособачье діло ? Бегіте кордони захищати від НАТО на Берінговом проліві - там до США АЖ 4 кілометра
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