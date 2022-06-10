Швейцарія запровадила шостий пакет санкцій проти РФ, він включає нафтове ембарго та відключення 4-х банків від SWIFT

Швейцарія слідом за Євросоюзом схвалила шостий пакет санкцій проти Росії через агресію проти України, що включає ембарго на російську нафту.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусії", - йдеться у документі.

Крім того, Берн вирішив упровадити "фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб". Це громадяни Росії та Білорусі - військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.

Також санкції Берна, як і санкції Брюсселя, передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків - російських та білоруських.

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії був узгоджений наприкінці травня та набув чинності в Євросоюзі на початку червня. Цими санкціями, зокрема, передбачено заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів - до восьми місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти, - заява Ради Європи

Крім того, санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків - Сбербанку, "Московского кредитного банка" і "Россельхозбанка". Крім них, із системи виключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.