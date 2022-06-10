Частка тіньової економіки під час війни зросла, - "слуга народу" Гетманцев

Боротьба з тіньовою економікою є обов'язковою умовою вступу до ЄС.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетьманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходи з детінізації йдуть активно з 2019 року, незважаючи на спроби контрабандистів та тіньовиків загальмувати цей процес. У війну частка тіньової економіки зросла, але уряд вже вживає заходів щодо детінізації. Повноважень достатньо", - зазначив парламентар.

За його словами, "бій з тінню триває постійно".

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"Власне, те, що ви чуєте в інформаційному полі - одна з ознак та наслідків цього бою. Тіньовики упираються, організовують різні провокації та антиурядові компанії. Навіть у війну. Але процес детінізації не зупинити. Це не питання вибору, це питання виживання країни. Більше того, це є обов'язковою умовою вступу до ЄС. Тому будь-яку дискусію щодо детінізації в суспільстві треба припинити як таку і я закликаю тих, хто досі перебуває в тіні терміново перейти на бік білої економіки", - сказав Гетманцев.

Коментуючи слова президента про необхідність "повної модернізації державних інституцій", глава комітету пояснив: "Це скорочення держави та діджиталізація основних управлінських процесів. Війна показала, що багато функцій державного апарату можна і потрібно оптимізувати, суттєво знизивши кількість держслужбовців, підвищивши їхню ефективність".

Цим зараз займається Нацрада з відновлення України від наслідків війни, створена президентом, додав Гетьманцев.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що тіньової економіки в Україні більше не буде.

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