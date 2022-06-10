Другий корабель із вкраденим в Україні металом уже прибув до Ростова, - росЗМІ

Другий корабель, завантажений українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Друге судно доставило метал із Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно було навантажене листовим металом. На день раніше митники Ростова-на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", - йдеться в повідомленні.

Напередодні до окупованого Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим із Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшника.

Нагадаємо: компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

Своєю чергою, експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції, щоб притягти відповідальних до міжнародних судів. Адже ці дві галузі є основними в українському експорті, і їхній стан - це в буквальному сенсі питання виживання української економіки.

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