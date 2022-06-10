Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі, - Зеленський

Державний кордон України і є актуальною лінією протистояння.

Про це зазначив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту, інформує Цензор.НЕТ.

"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", - зазначив він.

"Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?" - додає він.

"Тож, повертаючись до запитання про те, де проходить лінія протистояння між свободою та пригніченням, варто сказати, що вона проходить також між здатністю просто говорити щось і готовністю діяти на підкріплення тих чи інших слів - обіцянок виборцям, слів на переговорах і текстів конвенцій. На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?" - ставить питання Зеленський.

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