Радника Вітренка Діденка, який у розпал війни придбав "Бентлі" за $500 тис., звільнили, - Нафтогаз

З НАК "Нафтогаз України" звільнили радника голови правління Олега Діденка.

Про це йдеться у повідомленні компанії в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" "не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко опублікував у фейсбуці дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Олег Діденко наприкінці травня придбав новий автомобіль "Бентлі" за 500 тисяч доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрнафта" продала компаніям Коломойського 14 тисяч тонн скрапленого газу за майже вдвічі зниженими цінами. ВIДЕО

Діденко шість років очолював "Газ України". Вітренко, очоливши "Нафтогаз", запросив Діденка бути його радником.