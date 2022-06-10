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Радника Вітренка Діденка, який у розпал війни придбав "Бентлі" за $500 тис., звільнили, - Нафтогаз

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Радника Вітренка Діденка, який у розпал війни придбав "Бентлі" за $500 тис., звільнили, - Нафтогаз
З НАК "Нафтогаз України" звільнили радника голови правління Олега Діденка.

Про це йдеться у повідомленні компанії в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" "не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко опублікував у фейсбуці дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Олег Діденко наприкінці травня придбав новий автомобіль "Бентлі" за 500 тисяч доларів.

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Діденко шість років очолював "Газ України". Вітренко, очоливши "Нафтогаз", запросив Діденка бути його радником.

Топ коментарі

  • user009
    і через місяць відновиться через суд, ще й компенсацію отримає
  • Ніна Тарасюк
    що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто з таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Це просто взяв і плюнув усім загиблим на могили
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