Радника Вітренка Діденка, який у розпал війни придбав "Бентлі" за $500 тис., звільнили, - Нафтогаз
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З НАК "Нафтогаз України" звільнили радника голови правління Олега Діденка.
Про це йдеться у повідомленні компанії в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" "не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".
Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко опублікував у фейсбуці дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Олег Діденко наприкінці травня придбав новий автомобіль "Бентлі" за 500 тисяч доларів.
Діденко шість років очолював "Газ України". Вітренко, очоливши "Нафтогаз", запросив Діденка бути його радником.