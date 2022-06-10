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Абітурієнти, які не зможуть виїхати з окупованих територій, вступатимуть до вишів за результатами дистанційної співбесіди, - Шкарлет

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Абітурієнти, які не зможуть виїхати з окупованих територій, вступатимуть до вишів за результатами дистанційної співбесіди, - Шкарлет
Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.

Про це повідомив у телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо підготовку до вступної кампанії 2022 року і робимо все, щоб усі охочі мали змогу навчатись у вищих навчальних закладах України. Попри блокування окупантами виїзду абітурієнтів, ми боремося за кожного нинішнього та майбутнього українського студента", - зазначив посадовець.

Зокрема, за його словами, метою є надання вступникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій можливостей взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ).

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"Для цього вступні іспити проводитимуться у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні та за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше зазначеного місця його проходження", - йдеться у повідомленні.

Також влада напрацьовує рішення про надання таким вступникам можливості здавати НМТ на загальних засадах у місцях, звідки можна безпечно дістатися тимчасового екзаменаційного центру.

"Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які насильно переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію Російської Федерації або Республіки Білорусь, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист", - написав міністр.

Крім того, Шкарлет наголосив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення воєнних дій, які отримають позитивні результати на вступних іспитах, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у вищих навчальних закладах або гарантовано вступити до фахової установи передвищої освіти.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    ХристяРічка
    @facile_ad_astra
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    1 год
    Щойно на Еспрессо слуга народа Олег Дунда на питання чому так багато зрадників серед слуг сказав що зрадників не так вже і багато і завів хрюканину, що винна в цьому Верховна рада і треба її розпустити. А потім автоматом переключився накидувати на ЄС.
  • user009
    Це підготовка кадрів для окупаційних адміністрацій, причому за рахунок українських платників податків
  • Анатолий К 65c6a92d
    А діти загиблих захисників України і учасників війни мають здавати екзамени і платити за навчання? Кому не відомо, то Шкарлет це права рука Табачника з партії регіонів, який тут проповідував "русский мир", коли був міністром освіти при Овощі. Мені здається, що в команді Володі Боневтіка тільки такі і рулять, наприклад Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко,Подоляк та інші, всі виходці з "партії регіонів". Там немає жодного з патріотичної партії, або з "партії регіонів", або "какая разница".
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