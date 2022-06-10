У Запорізькій області запроваджується комендантська година з вечора 11 червня до ранку 13 червня, - ОВА

На більшості території Запорізької області у ці вихідні діятиме подовжена комендантська година.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області", - йдеться у дописі.

Подовжена комендантська година вводиться на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського, Пологівського районів Запорізької області.

Вона почнеться о 22:00 11 червня та закінчиться о 05:00 13 червня 2022 року.

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Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.