Росія може розпочати наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу, якщо повністю окупує Донбас, - Скібіцький
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Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.
Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На його думку, у разі успіху на сході росіяни використовують Донбас як плацдарм для нового наступу.
Також Скібіцький заявив, що у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.
"Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя", – сказав представник ГУР.