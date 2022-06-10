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Росія може розпочати наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу, якщо повністю окупує Донбас, - Скібіцький

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Росія може розпочати наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу, якщо повністю окупує Донбас, - Скібіцький
Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На його думку, у разі успіху на сході росіяни використовують Донбас як плацдарм для нового наступу.

Також Скібіцький заявив, що у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.

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"Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя", – сказав представник ГУР.

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
  • Snart
    Капітан очивидність
  • Владимир Сухов e5dee246
    Якщо це було в Оманських домовленностях, та к і буде.
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