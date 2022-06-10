Польща серйозно ставиться до погроз із боку Росії щодо ядерного удару, - посол Цихоцький
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Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що його країна серйозно сприймає погрози з боку Росії, зокрема обговорення на російському телебаченні ядерних ударів по Польщі.
Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків про "чергу на денацифікацію" після України або обговорення ядерних ударів по Польщі на російських каналах.
"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад. Ми розуміємо, що Росія реалізовуватиме цю мету десь військовими інструментами, десь економічними, десь дипломатичними, і усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше", - заявив дипломат.