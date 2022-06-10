Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ

У Сербії заарештовано колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, Наумова затримали 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення великої суми незадекларованої валюти та коштовного каміння. Разом з ним затримано громадянина Німеччини, ймовірно, водія.

Джерела, близькі до силових структур Сербії, повідомили, що Наумов намагався перевезти через кордон велику суму незадекларованої готівки та коштовностей. Йдеться про щонайменше 600 тисяч євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошують через таємницю слідства.

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За попередніми даними, наразі обидва затриманих перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Їм інкримінують "незаконний обіг цінних матеріальних активів". За сербським законодавством, відповідальність за таке правопорушення складає від 1 до 12 років ув'язнення. Суворість покарання залежить від обставин скоєння злочину та розміру "активів".

Офіційної інформації щодо затримання громадянина України та обставин, за яких це затримання відбувалося, Сербія Україні досі не надала.

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Євген Шевченко закликає президента Володимира Зеленського вимагати екстрадиції Наумова.

"Подайте негайно запит на екстрадицію і нехай друг вашого любого Баканова дасть покази. Дасть покази про те, як він кришував корупційні схеми, як вимагав відкати, розкаже хто був його куратором в ФСБ, пояснить звідки у нього мільйони долларів готівкою, купа дорогоцінного каміння і, головне, хай розкаже який відсоток з усього того отримував ваш любий пан Баканов і чи є діючий керівник СБУ також завербованим агентом ФСБ?.." - пише він.