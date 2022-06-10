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Окупант розповідає дружині про умови, в яких воює: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь". АУДIО

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Окупанти, які воюють на Донбасі, втрачають бойовий дух і жаліються рідним, що відчувають себе бомжами.

Про це сідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Окупант - командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Також читайте: Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
  • Старый зольдат
    Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
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