Окупант розповідає дружині про умови, в яких воює: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь". АУДIО
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Окупанти, які воюють на Донбасі, втрачають бойовий дух і жаліються рідним, що відчувають себе бомжами.
Про це сідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
Окупант - командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".
Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".