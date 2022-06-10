Росіяни обстрілюють Харків менш інтенсивно, але потужнішою зброєю, - мер Терехов

Російські окупаційні війська почали обстрілювати Харків менш інтенсивно, але зараз вони використовують потужнішу зброю.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Інтенсивність обстрілів... стала трохи меншою, але по місту Харкову почали застосовувати бомби й ракети сильнішої потужності. Руйнування, які сьогодні є, дуже серйозні", - сказав Терехов.

Він припустив, що в такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Харкові та завадити процесу відновлення життєдіяльності міста.

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"Триває процес відновлення життєдіяльності Харкова. Працює метрополітен, працює громадський транспорт... Багато підприємств почали відкриватися, багато харків'ян повертаються. Ворог це все бачить, це викликає в нього лють. Зрозуміло, що він хоче дестабілізувати ситуацію. Він хоче, щоб у місті Харкові не було економіки, щоби не працювали підприємства, люди боялися. Це все спрямоване на те, щоб у Харкові не було нормальної життєдіяльності", - сказав Терехов.