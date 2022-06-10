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Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

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Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу
Уряд Чорногорії схвалив надання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомили у Міноборони Чорногорії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У відомстві заявили, що рішення про додаткову військову допомогу показує продовження підтримки захисту територіальної цілісності та суверенітету України Чорногорією.

"Військова та гуманітарна допомога, яку досі надавала Чорногорія, є доказом самовідданої підтримки хороброго українського народу та незмінної прихильності до єдиних дій проти недемократичних принципів", — заявили в міністерстві.

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Зазначається, що найближчим часом влада Чорногорії також розгляне питання надання фінансової, гуманітарної та військової підтримки України у співпраці з українською стороною.

Поки що невідомо, про який конкретно розмір військової допомоги Україні з боку Чорногорії йдеться.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Сразу видно, что не Германия, а приличная страна.
  • 18c49ed2
    Респект. Маленькие не значит трусливые.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дякуємо Чорноногорію за підтримку України...
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