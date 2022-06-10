Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу
Про це повідомили у Міноборони Чорногорії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У відомстві заявили, що рішення про додаткову військову допомогу показує продовження підтримки захисту територіальної цілісності та суверенітету України Чорногорією.
"Військова та гуманітарна допомога, яку досі надавала Чорногорія, є доказом самовідданої підтримки хороброго українського народу та незмінної прихильності до єдиних дій проти недемократичних принципів", — заявили в міністерстві.
Зазначається, що найближчим часом влада Чорногорії також розгляне питання надання фінансової, гуманітарної та військової підтримки України у співпраці з українською стороною.
Поки що невідомо, про який конкретно розмір військової допомоги Україні з боку Чорногорії йдеться.