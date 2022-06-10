Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, - Воллес

Режим Путіна - на межі колапсу. Принаймні в тому, що стосується воєнної потуги.

Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження", - сказав Воллес.

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