Німеччина з січня до травня на 60% збільшила імпорт із Росії у порівнянні з 2021 роком, - посол Мельник
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З початку січня до кінця квітня Німеччина на 60% наростила імпорт із країни-окупанта Росії у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Такі дані навів український посол у Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він навів як доказ статистку щодо імпорту/експорту від Східного комітету німецької економіки.
"Це божевілля. Попри агресивну війну Росії (початок вторгнення – наприкінці лютого. - Ред.), Німеччина <...> перевела Москві ще майже 6 млрд євро", – розповів дипломат.
За даними таблиці, торгівля між Німеччиною й Україною в той же період впала на 11%.