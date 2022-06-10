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Вилучені правоохоронцями клістрони для зенітно-ракетних комплексів передали оборонному підприємству, - Офіс Генпрокурора

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Вилучені правоохоронцями клістрони для зенітно-ракетних комплексів передали оборонному підприємству, - Офіс Генпрокурора
Рішенням суду, вилучені правоохоронцями деталі зенітно-ракетних комплексів - клістрони, передали оборонному підприємству.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Комплектуючі засобів ППО передано для відновлення української техніки.

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в Україні та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів - клістрони.

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Вони були вилучені у ході досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю.

Слід зазначити, що ці клістрони у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їх вартість складає сотні тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Стороннімв Богдан
    Зловмисники планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
  • Стороннімв Богдан
    Планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
  • Oleksiy Tym
    "Завышенная" - идешь к другому продавцу.
    А если нет другого и край как надо - то идешь и воруешь у кацапов.
    А если сам не можешь то целуешь ноги тому, кто смог и не воняешь про "завышенную".

    Купить/украсть у кацапов, довезти до границы, пройти кацапскую границу (это все немалых денег стоит) и попасться на наших супер бдительных.

    За такие операции надо госнаграды вручать, а не уголовные дела шить.

    Напомню, военный клистрон невозможно применить в хозяйстве - он используется только в излучающей части радиолокатора.
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