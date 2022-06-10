Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль

Уряд планує виділяти гранти на навчання українських громадян на ІТ-курсах.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - відзначив прем’єр.

Шмигаль вважає, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки.

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