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Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль

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Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль
Уряд планує виділяти гранти на навчання українських громадян на ІТ-курсах.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - відзначив прем’єр.

Шмигаль вважає, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки.

Також читайте: В більшій частині України навчальний рік має розпочатись в режимі офлайн, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Natalia Linnik
    Розпил бабла на гівнокодерів.
    Війну спочатку закінчіть.
  • Ihor V
    It курси нічого не дають і точно не працевлаштовують. Якщо у людини немає схильності довго сидіти і колупатися у тисячах рядків знаків і букв, аби ця хєрня працювала, то ніякі курси цьому не навчать. А роздавати гроші всім хто думає, що ось закінчу курси і будуть платити 5000 баксів - це повна маячня. Програмування - це в першу чергу про самоосвіту і саморозвиток, а не про діплом. До того ж роботодавцям потрібні ваші навики, а не курси. Тому ті хто хоче стати програмістом, вчіться самостійно, мотивуйтесь самостійно і буде вам зп 30-50 тис грн вже через рік-два. В інтернеті інформації і безкоштовних ресурсів дуже багато.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Якою маячнею вони займаються!
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