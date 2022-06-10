Росія залишається ізольованою в ОБСЄ, - посол США Карпентер

Організація з безпеки й співробітництва в Європі продовжує бути корисним міжнародним інструментом попри "проблемне" членство в ній Росії, активність якої в ОБСЄ зараз є ізольованою.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу постійний представник США при ОБСЄ посол Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, росія є проблемною як держава-член, але до нинішнього моменту ми успішно ізолювали її в рамках ОБСЄ", - зауважив представник США.

Він додав, що ОБСЄ все ж служить корисній меті і має для цього щонайменше три діючих компоненти.

"По-перше, ОБСЄ – це форум, де 57 країн сидять за столом, обговорюють і в кращому випадку узгоджують спільні декларації про те, як просувати наші спільні інтереси", - зауважив Карпентер.

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У цьому зв’язку він підкреслив, що російська делегація відчуває себе ізольованою в межах цього форуму, оскільки жодна з країн не виступає на захист агресії рф, а 45 із них прямо засудили вчинки кремля.

Другий компонент – це польові місії ОБСЄ в Центральній Азії та Східній Європі, включно з Україною, які становлять не меншу користь від діяльності Організації. Вони є цінними в усіх аспектах – від підтримки боротьби з проявами торгівлі людьми, посилення політичної довіри, до утилізації зброї в постконфліктних країнах та боротьби з гендерним насильством.

Третій компонент, за словами дипломата, це автономні інституції ОБСЄ, які також мають свою користь.

Тож, як підкреслив американський посол, ОБСЄ продовжує бути корисною організацією для підтримання безпеки й співробітництва в Європі, а її діяльність відповідає інтересам демократії. Натомість росія як держава-член цієї організації продовжує перебувати в ізоляції, насамперед на рівні прийняття колективних рішень, наголосив Карпентер.

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