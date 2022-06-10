Посол Польщі Цихоцький - Шольцу та Макрону щодо закликів "зберегти обличчя Путіну": "Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї"

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький запропонував європейським політикам, які закликають "зберегти обличчя Путіну", віддати Росії свої території, а не українські, ймовірно, натякаючи на певні заклики з боку президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Росія цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники давитимуть на Україну, щоб змусити її піти на поступки.

"Що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати комусь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", – заявив Цихоцький.

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Дипломат запевнив, що Польща робить усе можливе, щоб Україна залишилася у центрі уваги союзників, а країни-партнери "не сходили з дистанції".