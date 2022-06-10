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Данія підтримує європейське прагнення України, - МЗС

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Данія підтримує європейське прагнення України, - МЗС
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляє про підтримку данською стороною європейських прагнень України та допомогу в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата в члени ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства Королівства Данія в Україні в п'ятницю.

"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Наразі ми очікуємо висновку Європейської комісії про те, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав Кофод.

"З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko
    Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

    У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.

    Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!

    Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
  • Yuri Gromov
    Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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