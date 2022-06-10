Данія підтримує європейське прагнення України, - МЗС

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляє про підтримку данською стороною європейських прагнень України та допомогу в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата в члени ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства Королівства Данія в Україні в п'ятницю.

"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Наразі ми очікуємо висновку Європейської комісії про те, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав Кофод.

"З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства.

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