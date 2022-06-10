МЗС Німеччини про "смертні вироки" іноземним бійцям ЗСУ: "Це повне ігнорування Росією міжнародного права"
Відповідну оцінку озвучив речник МЗС Німеччини у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами речника, ці "вироки" шокують і федеральний уряд Німеччини їх засуджує.
"Це свідчить про чергове повне ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", - зазначив речник міністерства закордонних справ Німеччини.
"Члени збройних сил, а також військовослужбовці, які воюють на стороні України, є так званими комбатантами, незалежно від їхньої національності, та мають особливий захист відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав представник міністерства.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.