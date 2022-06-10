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МЗС Німеччини про "смертні вироки" іноземним бійцям ЗСУ: "Це повне ігнорування Росією міжнародного права"

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МЗС Німеччини про "смертні вироки" іноземним бійцям ЗСУ: "Це повне ігнорування Росією міжнародного права"
Уряд Німеччини різко розкритикував смертні "вироки" в окупованому Донецьку, виголошені трьом іноземним громадянам, які воювали за Україну.

Відповідну оцінку озвучив речник МЗС Німеччини у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами речника, ці "вироки" шокують і федеральний уряд Німеччини їх засуджує.

"Це свідчить про чергове повне ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", - зазначив речник міністерства закордонних справ Німеччини.

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"Члени збройних сил, а також військовослужбовці, які воюють на стороні України, є так званими комбатантами, незалежно від їхньої національності, та мають особливий захист відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав представник міністерства.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

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Топ коментарі

  • Anton Oliinyk
    когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
  • juice
    Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
  • Firewall Connect
    https://petition.president.gov.ua/petition/127202
    Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
    Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
    Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
    Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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