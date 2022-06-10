Санкції проти Росії не скасують після завершення війни, - Шольц
"Санкції не зникнуть просто так, коли зброя мовчить. Росія повинна прийти до порозуміння з Україною", — заявив Шольц на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Канцлер Німеччини також заявив, що очікує, що санкції проти Росії підтримають усі країни, які претендують на членство в ЄС, включно з Сербією.
Він зазначив, що ситуація зміниться лише тоді, коли Москва перестане диктувати умови та почне домовлятися з Києвом. Шольц підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені.
"Це жахлива, безглузда війна, яка розпочата за імперіалістичне бачення Росії. Тому так важливо, щоб Європейський Союз і всі ми були солідарні з Україною та допомогли їй захиститися від цього нападу", – сказав Шольц.