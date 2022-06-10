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Кулеба і Трасс обговорили посилення тиску на Росію

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Кулеба і Трасс обговорили посилення тиску на Росію
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Елізабет Трасс обговорили питання посилення санкційного тиску на РФ та звільнення військовополонених, які утримуються в окупованому РФ Донецьку.

"Під час телефонної розмови з британською колегою Ліз Трасс скоординували посилення тиску на Росію. Я з нетерпінням чекаю наступного раунду санкцій Великої Британії. Ми також погодилися, що ніхто у світі не має права втомитися від цієї війни, поки Україна не переможе", - написав Кулеба у твіттері передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС України також зазначив, що він разом із Трасс "рішуче засуджують фіктивний суд над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку". "Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке потребує відповідних відносин. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їх звільнення", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, так званий "суд" в окупованому РФ Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

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