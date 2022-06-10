Кулеба і Трасс обговорили посилення тиску на Росію
"Під час телефонної розмови з британською колегою Ліз Трасс скоординували посилення тиску на Росію. Я з нетерпінням чекаю наступного раунду санкцій Великої Британії. Ми також погодилися, що ніхто у світі не має права втомитися від цієї війни, поки Україна не переможе", - написав Кулеба у твіттері передає Цензор.НЕТ.
Глава МЗС України також зазначив, що він разом із Трасс "рішуче засуджують фіктивний суд над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку". "Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке потребує відповідних відносин. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їх звільнення", - додав Кулеба.
Як повідомлялося, так званий "суд" в окупованому РФ Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.