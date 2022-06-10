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Австрія підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС, якщо його отримають інші претенденти

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Австрія підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС, якщо його отримають інші претенденти
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що статус кандидата на членство в ЄС має надаватися Україні за умови надання цього статусу одночасно й іншим претендентам – країнам Західних Балкан і Молдові.

Про це глава австрійського уряду заявив у п’ятницю під час пресконференції у Таллінні з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на АРА. 

"Під час візиту до Естонії у п'ятницю федеральний канцлер Карл Негаммер дав зрозуміти, що погодиться на статус кандидата на вступ України до ЄС лише разом зі статусом інших претендентів", - сказано в повідомленні.

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Як зазначає АРА, під час пресконференції у Таллінні австрійський канцлер заявив, що для Австрії умовою є те, що якщо Україні буде надаватися статус кандидата на вступ, то "те саме стосується і держав Західних Балкан і Республіки Молдова".

Негаммер також прокоментував питання про переговори з президентом росії володимиром путіним, заявивши, що для припинення війни необхідно говорити з усіма, хто бере участь у війні.

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Крутиться як мондовошка на склі!!!)))
  • Ihor V
    Дурень дурною думкою багатіє. Так само і ти. З'їзди у Зах Європу і попитай у місцевих, чи хочуть вони бачити ісламську туреччину у союзі. А потім поцікався чи відповідає авторитарна туреччина офіційним критеріям для вступу. Коротше, туреччина сама просрала своє євромайбутнє. Шари такої як з НАТО їм вже не буде. З Україною прямопротилежна ситуація, зараз громадяни ЄС бачать в нас європейців які боряться за зрозумілі для них цінності, і саме європейські виборці пушать своїх політиків аби ті відкривали перед нами євродвері.
    І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.
  • VOLVO XC 70
    неплохая кстати идея ...пакетное принятие что было собственно сделано в 2004 году принято сразу 8 стран..
    1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
    1957 год сразу 6 стран
    А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
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