Австрія підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС, якщо його отримають інші претенденти
Про це глава австрійського уряду заявив у п’ятницю під час пресконференції у Таллінні з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на АРА.
"Під час візиту до Естонії у п'ятницю федеральний канцлер Карл Негаммер дав зрозуміти, що погодиться на статус кандидата на вступ України до ЄС лише разом зі статусом інших претендентів", - сказано в повідомленні.
Як зазначає АРА, під час пресконференції у Таллінні австрійський канцлер заявив, що для Австрії умовою є те, що якщо Україні буде надаватися статус кандидата на вступ, то "те саме стосується і держав Західних Балкан і Республіки Молдова".
Негаммер також прокоментував питання про переговори з президентом росії володимиром путіним, заявивши, що для припинення війни необхідно говорити з усіма, хто бере участь у війні.