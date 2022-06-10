Австрія підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС, якщо його отримають інші претенденти

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що статус кандидата на членство в ЄС має надаватися Україні за умови надання цього статусу одночасно й іншим претендентам – країнам Західних Балкан і Молдові.

Про це глава австрійського уряду заявив у п’ятницю під час пресконференції у Таллінні з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на АРА.

"Під час візиту до Естонії у п'ятницю федеральний канцлер Карл Негаммер дав зрозуміти, що погодиться на статус кандидата на вступ України до ЄС лише разом зі статусом інших претендентів", - сказано в повідомленні.

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Як зазначає АРА, під час пресконференції у Таллінні австрійський канцлер заявив, що для Австрії умовою є те, що якщо Україні буде надаватися статус кандидата на вступ, то "те саме стосується і держав Західних Балкан і Республіки Молдова".

Негаммер також прокоментував питання про переговори з президентом росії володимиром путіним, заявивши, що для припинення війни необхідно говорити з усіма, хто бере участь у війні.