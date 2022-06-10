Посол Польщі Цихоцький про спільне з Україною оборонне підприємство: "На першому етапі реалізовуватиме два конкретні проєкти"

Українсько-польське підприємство з виготовлення зброї та військової техніки розроблятиме важкі та високотехнологічні види озброєння.

Про це розповів посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Ціхоцький зазначив, що спільне підприємство на першому етапі роботи реалізовуватиме "два конкретні проєкти", а на наступному – йтиметься про окремі галузі та окремі види зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пообіцяла нові удари по українських підприємствах ОПК

"У таких сферах деталі публічно не обговорюються, але плануються і дослідження, і співпраця інженерів, і спільна робота на ринках третіх країн. Я сподіваюсь, що в результаті з’являться деякі види озброєнь – і важких, і високотехнологічних", – заявив посол.

1 червня 2022 року уряди України та Польщі підписали меморандум, що передбачає створення спільного оборонного підприємства.