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ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров

21 06029
ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров
За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км у Запорізькій області. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Хорошо бы перерезать рашистам коридор на окупированный крым
  • Evgen Karpenko
    Ще один Зелений балабол!, вірю тільки офіційна інф. ЗСУ і Бутусову...
  • Berrimor Cute
    У них нет никакого "коридора в Крым" с логистической точки зрения. По тому "коридору" разве что ползать можно и то, желательно в каске.
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