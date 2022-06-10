ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров

За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км у Запорізькій області. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.

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